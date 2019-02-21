Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalıkavak mahallesinde gelen 11 mülteci ve 1 organizatör ve 1 Türk Yunanistan adalarına kaçmak için Tilkiçik koyundan fiber tekne ile denize açıldı. Gümüşlük açıklarından geçerken Çavuş adasına kurulan radar sitemine yakalanan mülteciler sahil güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı. 5 Suriye, 4 Filistin, 2 Yemen ve 2 Türk uyruklu olmak üzere toplan 13 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Turgutreis limanında bulunan Sahil Güvenlik karakoluna götürüldü. Yapılan işlemlerde içlerinde 2 Türk olduğunu tespit etti. Sorguya alınan 2 Türk’de organizatör olduğu tespit edildi. Gözaltına alınana 2 Türk sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, mültecilerin ise işlemlerinin ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.