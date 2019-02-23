Marmaris’in İçmeler Mahallesi’nde bulunan bir apart otelin çatı izolasyon çalışması esnasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 10 metrekare alan zarar gördü.
Marmaris’te korkutan yangın
23.02.2019 - 15:42 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmaris’te bir otelin çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangında otelin çatısında maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Marmaris,otel,yangın,
606641 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606641.aspx
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