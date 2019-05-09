Biga'da gece 01:10 sularında Hamdibey mahallesi merdivenli sokakta bulunan metruk binada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Biga’da metruk bina yangını
09.05.2019 - 11:35 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Biga ilçesinde, metruk binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Biga,metruk bina,yangın,
623204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623204.aspx
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