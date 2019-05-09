Biga'da gece 01:10 sularında Hamdibey mahallesi merdivenli sokakta bulunan metruk binada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 