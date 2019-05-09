TEM Otoyolu Elmalı Mevki'inde meydana gelen olayda kamyon şoförüyle bilinmeyen bir nedenden tartışan bir kişi hızını alamadı. Araçtan bulduğu baltayı seyir halinde giderken, kamyona sallamaya başladı. Ardından baltayla kamyona ardı ardına darbe vuran şahıs, bir süre sonra aracını yol kenarına çekti. Bu anlar ise başka bir sürücü tarafından telefonla çekilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde şahıs kamyona yaklaşıyor. Ardından şahıs baltayla kamyona
İstanbul trafiğinde baltalı dehşet
09.05.2019 - 14:14 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan bir araç sürücüsü seyir halinde giderken araçtan çıkardığı baltayı kamyona vurmaya başladı. Dehşet anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul,trafik,balta,dehşet,
623254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623254.aspx
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