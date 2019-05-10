TEM Otoyolu Elmalı mevkiinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda aracıyla ilerleyen M.O. adlı şahıs, kamyon sürücüsüyle tartışmıştı. Hızını alamayan şahıs seyir halindeyken aracından çıkardığı balta ile kamyona art arda darbeler vurmuştu. Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri baltalı saldırgan M.O.’yu yakaladı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. 