TEM Otoyolu Elmalı mevkiinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda aracıyla ilerleyen M.O. adlı şahıs, kamyon sürücüsüyle tartışmıştı. Hızını alamayan şahıs seyir halindeyken aracından çıkardığı balta ile kamyona art arda darbeler vurmuştu. Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri baltalı saldırgan M.O.’yu yakaladı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Trafikteki baltalı saldırgan adliyeye sevk edildi
10.05.2019 - 09:56 | Son Güncelleme: 10.05.2019 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan araç sürücüsü yolda ilerleyen kamyona baltayla saldırmıştı. Polis tarafından yakalanan M.O. adlı baltalı saldırgan adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : balta,trafik,adliye,
623422 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623422.aspx
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