Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Geyve - Taraklı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Gönüllü idaresindeki 14 LB 074 plakalı tavuk yüklü kamyon sürücüsü Hacıyakup Mahallesi mevkisinde uçuruma devrildi. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sürücünün öldüğü belirledi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.