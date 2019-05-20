Kaza, Geyve - Taraklı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Gönüllü idaresindeki 14 LB 074 plakalı tavuk yüklü kamyon sürücüsü Hacıyakup Mahallesi mevkisinde uçuruma devrildi. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sürücünün öldüğü belirledi.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Tavuk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
20.05.2019 - 15:14 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Geyve ilçesinde tavuk yüklü kamyon uçuruma devrildi. Meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Geyve - Taraklı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Gönüllü idaresindeki 14 LB 074 plakalı tavuk yüklü kamyon sürücüsü Hacıyakup Mahallesi mevkisinde uçuruma devrildi. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sürücünün öldüğü belirledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sakarya,
625884 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625884.aspx
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