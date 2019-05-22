Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 06:30 sıralarında Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Kurtuluş Deresi caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dolapdere istikametinden Çağlayan istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen temizlik aracı, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Hızını alamayan araç daha sonra karşı şeride geçerek devrildi. Şişli Belediyesine ait olan temizlik aracı içerisinde bulunan 2 temizlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 temizlik görevlisi daha sonra ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.