Edinilen bilgiye göre Dörtdivan’ın Çitler Mahallesi’nde yaşayan Ramazan Karagöz’ün evinin yanında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karagöz’ün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını Karagöz’e ait eve sıçramadan söndürdü. Yangında, odunluk ve içerisinde bulunan traktör kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu’da çıkan yangın traktör ve odunluğu küle döndürdü
22.05.2019 - 11:51 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında odunluk ve içinde bulunan traktör kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bolu,yangın,
626344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626344.aspx
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