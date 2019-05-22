Edinilen bilgiye göre Dörtdivan’ın Çitler Mahallesi’nde yaşayan Ramazan Karagöz’ün evinin yanında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karagöz’ün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını Karagöz’e ait eve sıçramadan söndürdü. Yangında, odunluk ve içerisinde bulunan traktör kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 