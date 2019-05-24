Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Gece saatlerinde Güney çevre yolu Tadım Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 49 AAB 318 plakalı otomobil kavşaktan çıkan U.G. yönetimindeki 23 LC 404 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlar yol kenarına savrulurken 7 kişi yaralandı.Kaza nedeniyle olay yerine UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçların hurdaya döndüğü kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.