Pendik Güzelyalı Mahallesi Bayrak Sokak’ta bulunan beş katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sebebiyle çatıda ufak çaplı yangın meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale ederek kontrol atına aldı.
Pendik'te bir evin çatısına yıldırım düştü
24.05.2019 - 10:46 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik’de bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına sebep oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pendik,yıldırım,
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