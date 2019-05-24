İnegöl'de 16.00 sularında aniden bastıran dolu ve yağmur hayatını olumsuz yönde etkiledi. Dolu ve yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Ceviz büyüklüğünde yağan doludan korunmak için vatandaşlar sığınacak yerler aradı. Dakikalarca aralıksız yağan dolu biranda her yeri beyaza bürüdü. İnegöl'de dolunun ardından yer yer yağmur yağmaya devam ediyor.
İnegöl'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
24.05.2019 - 16:41 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Etiketler : İnegöl,
626931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626931.aspx
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