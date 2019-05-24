Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl'de 16.00 sularında aniden bastıran dolu ve yağmur hayatını olumsuz yönde etkiledi. Dolu ve yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Ceviz büyüklüğünde yağan doludan korunmak için vatandaşlar sığınacak yerler aradı. Dakikalarca aralıksız yağan dolu biranda her yeri beyaza bürüdü. İnegöl'de dolunun ardından yer yer yağmur yağmaya devam ediyor.