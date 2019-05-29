Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ANH 89 plakalı çimento yüklü beton mikserinin geçişi sırasında yol çöktü. 2 metrelik çukurun içerisinde kalan beton mikserinin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Beton mikseri itfaiye ekipleri tarafından vinç ve kepçe yardımıyla çukurdan kurtarıldı.