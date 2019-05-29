Kaza, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ANH 89 plakalı çimento yüklü beton mikserinin geçişi sırasında yol çöktü. 2 metrelik çukurun içerisinde kalan beton mikserinin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Beton mikseri itfaiye ekipleri tarafından vinç ve kepçe yardımıyla çukurdan kurtarıldı.
Hatay’da beton mikseri geçişinde parke zemin çöktü
29.05.2019 - 20:20 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da, beton mikseri geçişi sırasında yol çöktü. Beton mikserinin yarısının çukurda kaldığı kazayı araç sürücüsü yara almadan atlattı.
Etiketler : Hatay,yaşam haberleri,
628082 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628082.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:15
- Sabah03:36
- Güneş05:29
- İşrak06:21
- Öğle13:13
- İkindi17:12
- Akşam20:35
- Yatsı22:31
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay