Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangın ile ilgili iş yeri sorumlusu A.G. gözaltına alındı. Yangının çıktığı katta yatakhane olduğu öğrenilirken fabrikanın daha önce yangın anına uygun olmadığı gerekçesi ile işlem gördüğü bilgisine ulaşıldı.
İstanbul'da 4 kişinin öldüğü yangın faciasında gözaltı
22.06.2019 - 14:18 | Son Güncelleme: 22.06.2019 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece'de 4 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturmada iş yeri sorumlusu gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : gözaltı,büyükçekmece,yangın,
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