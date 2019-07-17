Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, önceki gün saat 04.30 sularında Ankara’nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Uğur Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi.İddiaya göre, doğalgaz kaçağı olduğu sırada evde bulunan küçük Zeynep’in (6) mutfağın ışığını yakmasıyla patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangın, bir anda büyüyerek bütün evi sardı. Alevlerin arasında kalan eşi Şenay Aydın'ı ve büyük kızı Ebrar’ı (9) kurtaran baba Ramazan Aydın, korkudan saklanan küçük Zeynep’i (6) yoğun dumandan dolayı bulamadı.

Kucağında kızıyla alevlerin arasında bayıldı

İddiaya göre, küçük kızı Zeynep’i kurtarmak için tekrar alevlerin arasına giren baba, yoğun dumana daha fazla karşı koyamayarak kucağına aldığı kızıyla birlikte evin içerisinde bayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride bayılan baba ve kızını kurtarırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalesini yaparak ambulans ile özel bir hastaneye kaldırdı. Baba Recep Aydın ile küçük Zeynep’in durumunun ağır olduğu ve kaldırıldıkları hastanede yoğun bakımda oldukları öğrenildi.

“Yanıyoruz kurtarın bizi”

Yanan dairenin karşı komşusu yangın sırasında evde olduklarını belirterek, ”Sabah 04.30-05.00 sularında bizim kapımıza vuruldu, ‘Yanıyoruz kurtarın bizi’ diye. Kapıyı açtığımızda yoğun dumandan göz gözü görmüyordu. Babam girmeye çalıştı, giremedi. Şenay abla var evinde yangın çıkan. 'İçeride çocuklar var' dedi. Alev alev yanıyordu burası. Göz gözü görmüyor dumandan. Şenay abla 'bizi kurtarın' dedi ve sonra biz onu bir daha göremedik. Girmeye çalıştık eve ama giremedik. Küçük 6 yaşında Zeynep’imiz vardı bizim bir de Ebrar var 9 yaşında. Onu babası direkt balkona atıyor. Diğer küçük kızı da almaya çalışırken kız kaçıyor korkudan. Onu da odalarda bulamıyoruz. Daha sonra babası bulup kucağına alıp kaldırınca bayılıyorlar ikisi de. Biz itfaiye çağırdık daha sonra” dedi.

“Biz çığlıklarla uyandık"

Yangında karşı dairede olan bir başka apartman sakini ise çığlıklara uyandığını ifade ederek, “Biz çığlıklara uyandık. Kapıya vurdular kapıyı açtım. Dumanlar içeriye doldu. Kapıyı geri kapattım. Şenay içeriye girdi sandım ama aşağıya inmiş. Cehennem gibi bir şeydi. Anlatamam. O kadar kötü bir dumandı ki. 1.5 saat kaldılar içeride. İtfaiyeciler, 'içeride kimse yok' diyerek direkt aşağı indiler. 'Bizim oksijenimiz bitti, çıkartamıyoruz biz' diye aşağıya indiler. Sonra bizden havluyu ıslatıp vermemizi istediler. Ondan sonra 'maskemiz yok' diye bağırmaya başladılar. 'Suyumuz bitti' dediler" ifadelerini kullandı.

“Cihaza bağlı yaşıyorlarmış”

Alevlerin arasında kalan 4 kişilik ailenin tanıdıkları olduğunu söyleyen bir vatandaş ise olay anında patlama gibi bir şey olduğunu söyleyerek, “Sabah ezanına kalkmıştık. Patlama gibi bir şey oldu. Eşimi çağırdım, itfaiye geldi. Yukarı çıktılar. Küçük kızla baba içeride kalınca tekrar söyledik itfaiyeye, içeri girdiler. Yarım saat kadar sonra çıkardılar. Sağlık durumları, en son duyduğumuza göre cihaza bağlı olarak yaşıyorlarmış. Birazdan tekrar bakmaya gideceğiz” dedi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.