Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Akhisar mahallesi Göksu sokak üzerinde meydana geldi. Ağabeyi Osman K.(24) ile otomobilde tartışan Mahsum K.(17), araçtan indi.

Öfkelenen sürücü Osman K. 16 KIP 02 plakalı otmobilini kardeşinin üzerine sürüp çarptı. Kanlar içinde kalan Mahsum K. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Ağabey ise Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı genç ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.