Silifke'nin kırsal alandaki mahallelerinden Karahacılı'daki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerindeki orman işletme müdürlüklerine bağlı 100 orman işçisi, 12 arazöz ve 3 su tankı ile 3 helikopter bölgeye yönlendirildi.  Ekipler alevleri kontrol altına alırken soğutma çalışmalarından sonra zarar tespitinin yapılacağı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.  