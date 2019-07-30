Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi Karadağ mevki Şerban korusunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ve yükselen dumanların görülmesi üzerine çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter, Afyonkarahisar merkez, Sandıklı ilçesi ve Akharım beldesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, 5 hektarlık alandaki meşe ağaçları yandı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.