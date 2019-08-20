Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul, Ankara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere yurt geneline ilişkin son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Özellikle İstanbul'un boğazlar ile sahil kıyıları için yapılan uyarı sonrasında hafta sonu selin yaşandığı başta Eminönü olmak üzere sahil kıyılarında karabulutlar hakim olmaya başladı.

İstanbul'da iş çıkış saatlerinin ardından özellikle sahil kesimlerinde kara bulutlar hakim olmaya başlarken, yağmurun etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi için ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ile Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ'DE BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA'DA BEKLENİLEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Son radar bilgileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre 18:00 ile 22:00 saatleri arasında Ankara'nın batı ilçelerinde(Çankaya, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Kahramankazan, Gölbaşı, Haymana, Polatlı) çevrelerinde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.