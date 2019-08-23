Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuşlar Muhammed Ferdi Güntekin, Mehmet Uçar ve Ayhan Yanık memleketlerinde dualarla ebediyete uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin için baba ocağı Erzurum’daki Narmanlı Camisi’nde tören düzenlendi. Güntekin’in naaşı, Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Dumlu Şehitliği’nde toprağa verildi. Güntekin’in naaşının camiden götürülüşü sırasında annesi ve kız kardeşleri asker selamı verdi, vatandaşlar da tekbir getirdi. Tören sırasında şehidin 3 yaşındaki kızı Mira Esila’nın babasının fotoğrafını sevmesi törene katılanları gözyaşlarına boğdu. Şehidin aynı birlikte görev yaptığı Uzman Çavuş olan kardeşi Berat Erdi Güntekin ise tabutun başında “Ağlamayacağız, bizi bölmek isteyenleri güldürmeyeceğiz, onlara fırsat vermeyeceğiz. O benim kardeşimdi. Her şeyimdi. Ferdi gider, Erdi gelir. Herkes gider vatan kalır. Ağlamayın” diyerek yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Uçar ise Hatay’ın Antakya ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Fatma Uçar “Oğlum sana söz verdim, ağlamıyorum” diye konuştu. Törene katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehidin babası Haşim Uçar’a sarılıp, başsağlığı diledi. Törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılan çok sayıda kişi “Kahrolsun PKK” ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı.

İKİ AĞABEYİ DE UZMAN ÇAVUŞ

Şehit uzman çavuşlardan Ayhan Yanık da memleketi Adıyaman’da binlerce kişi tarafından ebediyete uğurlandı. Eşinin asker kıyafetlerini giyerek cenaze törenine gelen Beyhan Yanık, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu önüne gelerek öptüğü ve gözyaşı döktüğü görüldü. Şehit Yanık’ın iki ağabeyi gibi uzman çavuş olma hayalini gerçekleştirerek 3 yıl önce göreve olduğu öğrenildi.

HDP İÇİN KONUŞTULAR TERÖR İÇİN SUSTULAR

Terör destekçisi HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üç şehit için sessiz kaldı. Ankara Büyükelçiliği bile başsağlığı mesajı yayımlarken, iki liderinin taziye mesajı yayımlayamaması dikkat çekti. Şehitler için başsağlığı dileyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu ise kayum sebebiyle HDP’ye destek verdikleri için vatandaştan tepki gördü.