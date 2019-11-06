Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, ıspanak kaynaklı zehirlenme iddialarının ardından hem tarım ilacı hem de araya yabani ot karışması ihtimalinin gündeme geldiğini söyledi. İlaç konusunun uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ancak bunun denetimle çözülebileceğini belirten Tavşan, kanuni altyapının yeterli olduğunu, sahadaki denetimin önem taşıdığını bildirdi. Tavşan, benzer vakaların ileride tekrar yaşanabileceğini ve halkın tedirgin olmaması için üretimden perakende satışa kadar denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini dile getirdi. Tavşan, “Geçtiğimiz günlerde nar içindi şimdi de ıspanak için bu tür tartışmalar yaşanıyor. Üretici bundan zarar görüyor. Mutlaka devletin bu altyapıyı değerlendirip sahada takip etmesi lazım ki herkes içi rahat şekilde yiyebilsin, bu işin paydaşları da zarar görmesin. Aylarca bu üretime emek verilmiş ve bir beklenti var. Vatandaş ‘Ispanak var’ diye börek yemekten bile kaçınıyor” diye konuştu. Tavşan, ıspanağın hal fiyatının 3,5 liradan 1 liraya kadar düştüğünü, gelecek dönemde satılma ihtimalinin iyice düşebileceğini ifade ederek, “Yeşillik gibi ürünler hale geldiği gibi satılıyor, burada ayıklanması söz konusu olmuyor” dedi. Tavşan, Ticaret Bakanlığınca uygulanan künye modelinin de önemine işaret ederek, ürün künyeleriyle tüketicinin, ürünün kimden geldiğini ve hangi ilaçların kullanıldığını gördüğünü anlattı.

Hastanelere toplam 196 kişi başvurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak yedikten sonra ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’de hastanelere müracaat edenlerin sayısının 196 olduğunu bildirdi. Koca, ağırlıklı olarak bu müracaatların İstanbul’daki hastanelere yapıldığını söyledi. İstanbul’da 149 hastadan 21’inin tedavisinin devam ettiğini bildiren Koca, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’deki hastaların da tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktardı. Koca, hastaların herhangi bir hayati, ciddi problemi bulunmadığını dile getirerek şöyle konuştu: Bizim gördüğümüz, daha çok besin zehirlenmesi tablosuyla geldikleri ama ortak özelliği, ıspanak yedikleri şeklinde. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza da tetkik edilmesi üzerine bildirimde bulunduk. Burada temelde atropin benzeri etkinin daha çok görüldüğü; bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetler... Endişe edilecek durumun olmadığını da söyleyebilirim.

Sirkeli su yerine karbonatla yıkayın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Sibel Bölek, ıspanakların mutlaka bol su ile yıkanması gerektiğini vurguldı. Bölek “Ispanak gibi yapraklı gıdaların zirai ilaç kalıntısından arındırılmasında sirkeli suda bekletmek genellikle başvurulan bir metottur. Ancak sirkeli su bazı zirai ilaçların daha da etkili hâle gelmesine sebebiyet verir. Bu sebeple gıdaların yıkanmasında sirkeli su yerine karbonatlı su ile yıkama metodu tercih edilmelidir. Karbonatlı su içerisinde bekletilen gıdalar, daha sonra bol su ile yıkanmalıdır” dedi.

Mallar elde kaldı

Zabıta ekipleri, İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunan pazarlarda denetlemelerde bulundu. Pazardan numune ıspanak toplayan ekipler, incelenmesi üzerine ilgili birimlere gönderileceğini belirtti. Halden aldıkları ıspanakların elde kaldığını söyleyen pazarcılar “Satışlarda yüzde elli azalma oldu. Mallar elimizde kaldı. Satış resmen yok denecek kadar az” diye konuştu.

Gönlünüzce tüketin

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Ispanaklarda herhangi bir problem olmadığı açıkça görülmekte olup vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla tüketebilir. Çünkü ıspanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı. Vitamin deposu olan bu sebzeden vatandaşlarımızın mahrum olmasını istemiyoruz.