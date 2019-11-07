Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce merkez kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda; 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 11 EYP düzeneği, 2 dinamit lokumu, 10 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.
Hakkari’de terör operasyonu
07.11.2019 - 13:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hakkari,terör operasyonu,
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