Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce merkez kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda; 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 11 EYP düzeneği, 2 dinamit lokumu, 10 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.