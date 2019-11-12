İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Kararın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
Eş zamanlı baskınlarda bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.