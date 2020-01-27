Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesine ilişkin davada 3 kişi ''sahipli hayvanı öldürmek'' ve ''çevreyi kasten kirletmek''ten 10'ar yıl hapse çarptırıldı. Nisan 2019'da Batıkent bölgesine minibüsle gelen kişilerin bıraktıkları tavuk etinden yiyen 16 sokak köpeği telef olmuş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.