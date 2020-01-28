Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Kale Şehit İsmail Arslan Polis karakoluna giden Ş.Y. isimli kadın erkek arkadaşı tarafından darp edildiği ve eli ile kendisini boğmaya çalıştığı yönünde şikayette bulundu. Ş.Y.’nin ifadesinin ardından polis ekipleri kız arkadaşına şiddet uygulayan O.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve hakaret suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.