Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 23.50 sularında Fatih’teki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Şişli’de zabıta tarafından tezgahı elinden alındığını ileri süren vatandaş, elinde bir tiner şişesiyle İBB önüne geldi. Şahıs daha sonra tineri üzerine döküp, bağırarak kendini yakacağını söyledi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakikanın ardından şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi. Daha sonra üzeri aranan şahıs, polis ve güvenlik görevlilerince İBB binasına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.