Alınan bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanda yaşandı. 3. kattaki dairede tek başına yaşayan 65 yaşındaki Sedat S.’den haber alamayan komşuları evden gelen kokular üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtıklarında talihsiz adamının cansız bedeniyle karşılaştılar. Kriminal polis olay yerinde inceleme yaparken, savcının talimatıyla yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kokular geldi, evinde ölü bulundu
18.02.2020 - 09:08 | Son Güncelleme: 18.02.2020 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : evinde ölü bulunan adam,
682123 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682123.aspx
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