Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak’ın Banaz ilçesinde önceki gün Bahadır Barajı’nın tabanında oluşan çatlak sebebiyle Uşak Valiliği bölgede okulları tatil etmiş, 584 nüfuslu Bahadır köyünün tamamı, 778 nüfuslu Hatipler köyünün ise yarısı boşaltılmıştı. Boşaltılan köylerdeki vatandaşlar, valilik tarafından yurt, pansiyon, otel ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi. Besiciliğin de yapıldığı köylerdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar ise çevre köylere ve meralara götürüldü. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ile kaymakamlık, belediye, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgede göletten büyük kapasiteli pompalarla su tahliyesi yapılıyor. Su seviyesinin 10 metreye kadar düşürülmesi hedefleniyor. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, vatandaşların pazar günü evlerine dönebileceğini belirterek “Çatlağın nedeni teknik heyet tarafından incelenecak. Ardından tadilat yapılacak” dedi. Mine Tatay - Fadıl Pişkin UŞAK İHA

