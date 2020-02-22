Baba Selahattin Gürbüz, Büyükelçi Aydın’a ‘’Yaşamayan bilmez bunu, bittik biz. Arkamızda dağ gibi bir çocuk vardı. Koruyamadık çocuklarımızı’’ dedi. Büyükelçi Aydın da Selâhattin Gürbüz’e hitaben ‘’Sedat’ı koruması gerekenler asıl onu koruyamadı. Sizin bir suçunuz yok’’ ifadesini kullandı. Aydın, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralıların yanında olduklarını, saldırının tam olarak aydınlatılması konusunu yakından takip edeceklerini ifade etti.
Almanya Sedat’ı koruyamadı
22.02.2020 - 02:50 | Son Güncelleme: 22.02.2020 - 03:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’nın Hanau şehrindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Sedat Gürbüz’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Etiketler : almanya,ırkçı saldırı,
683092 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683092.aspx
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