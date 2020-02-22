Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baba Selahattin Gürbüz, Büyükelçi Aydın’a ‘’Yaşamayan bilmez bunu, bittik biz. Arkamızda dağ gibi bir çocuk vardı. Koruyamadık çocuklarımızı’’ dedi. Büyükelçi Aydın da Selâhattin Gürbüz’e hitaben ‘’Sedat’ı koruması gerekenler asıl onu koruyamadı. Sizin bir suçunuz yok’’ ifadesini kullandı. Aydın, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralıların yanında olduklarını, saldırının tam olarak aydınlatılması konusunu yakından takip edeceklerini ifade etti.