Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 37. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Emin D.'nin kullandığı 27 BDK 02 plakalı otomobilin lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatun D., Ramazan D. ve Sinan D. ile Abdulkadir T. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.