Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 19. Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Muharrem Edikli (14) balkonda bulunan sobanın yanında uyuduğu sırada kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin ortasında kalan Hacı Muharrem Edikli, annesi ve iki kardeşi olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımıyla evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hacı Muharrem Edikli’nin vücudunda yanıklar oluşurken, isimleri öğrenilemeyen annesi ve 2 kardeşi dumandan etkilendiği bildirildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri ise, dar sokaklar ve hatalı parklar yüzünden yangına müdahalede güçlük çekti. Küçük kurtarıcı aracıyla sokağa ancak girebilen ekipler, metrelerce hortum çekerek ikamete ancak ulaşabildi. Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kiralanan evde çıkan yangında Hacı Muharrem Edikli’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, annesi ve 2 kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dar sokaklar ve gelişi güzel araç parkları nedeniyle yangın bölgelerine ulaşmakta zorlandıklarını ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Ağca, “Bu bölgenin eski ve dar sokaklar olması nedeniyle araçlarımızın bazıları girdi, bazıları da hiç giremedi. Son çıkan imar yasasına göre, eski mahallelerimizin sit alanı ilan edildi ve imar uygulaması yapılmaması nedeniyle de biz bu dar sokak sorunlarıyla karşılaşıyoruz. İtfaiye geç kalmaz geç bırakılır. Yangın olan bölgelerde gelişi güzel araçların park edilmesi de bizim işimizi zorlaştırıyor. Bu yangında da 2 tane küçük çocuk dumandan etkilendi bir kişi de vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar olduğu halde yangından kurtardık” diye konuştu.