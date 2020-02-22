Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Tahtakale Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir züccaciye dükkanının önünde gerçekleşti. Dükkan sahibi Hamza A. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dükkanına gelen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hamza A. ayağından vuran kişi olay yerinden kaçtı. Yaralanan adam daha sonra 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan dükkan sahibinin tedavisi devam ederken olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil arama çalışmalarına başladı.