Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılay gönüllülerine aile hekimleri ve diyetisyenler de eşlik ediyor. Aile hekimleri bebek bakımı, anne sütünün önemi ve doğumla ilgili rahatsızlıklar, diyetisyenler de beslenme konusunda yapılması gerekenleri anlatıyor. Gönüllüler ise hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri bebek arabası, çocuk bezi, oyuncak ve kıyafetleri hediye ediyor. Bu proje, şu an pilot olarak seçilen 14 şehirde uygulanıyor. Ağrı’nın da bu illerden biri olduğunu aktaran Türk Kızılay İl Şube Başkanı Orhan Tatlı “Projeyi başlattık. 300 aileyi ziyaret edeceğiz” dedi.