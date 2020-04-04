Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle İspanya 160’ı Türk toplam 383 kişinin bulunduğu ve ülkesindeki bir tersanede çalışacak olan kişileri taşıyan gemiyi kabul etmedi. Bunun üzerine gemi, Pire Limanı’nda karantinaya alındı. Elde edilen son bilgilere göre, gemide bulunan 65 Türk’te koronavirüs tespit edildi. Korona tespit edilen mürettebat 14 gün boyunca gemide kalacak ve tedavi görecek. Korona tespit edilmeyen Türk vatandaşları ise Atina’daki otellerde 14 gün gözetim altında tutulacak, daha sonra Türkiye’ye gönderilecek. Aydınlı aileler ise “Eskiden görüşüyorduk. Gemide interneti kesmişler artık görüşemiyoruz” diyerek yetkililerden yardım istedi. İbrahim Kılınç/Manol Kostidis İHA