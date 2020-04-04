Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler genişletildi. Alınan karara göre 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Gece yarısı saat 00.00 itibarı ile yasak şehirlerin sınır noktalarında uygulanmaya başladı. Yasak nedeniyle Giresun’un sahil kısmında Ordu ve Trabzon yönünde toplu ulaşımla, özel araçla ve yaya olarak yapılacak tüm giriş ve çıkışlar engellendi. Trabzon’da Emniyet ve Jandarma ekipleri Giresun sınırda uygulama noktaları oluşturdu ve araçlar tek tek durduruldu. Aynı şekilde Ordu’da görevli ekipler şehrin sınır noktalarında sürücüleri ikamet ettikleri şehirde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.