Akhisar ilçesinde koronavirüs fırsatçıları, evde kalan vatandaşlardan şarkı söyleyip para istedi. İlçedeki mahalleleri gezen ve sosyal mesafeyi hiçe sayan 5 kişi, sokakta darbuka çalarak evlerdeki vatandaşlardan para topladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 kişiye işlem yapıldı. Eğlence bahanesiyle sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak vatandaşlardan para toplayan 5 kişiden 3’üne sosyal mesafe kurallarını ihlalden, 20 yaşından küçük olan 2 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.
Koronayı hiçe sayıp darbuka çalarak para toplayan gençleri polis affetmedi
09.04.2020 - 16:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Akhisar ilçesinde koronavirüs salgınına rağmen 5 kişi, sokakta darbuka çalıp “Erik Dalı” şarkısını söyleyerek para topladı. Polis, 5 kişiden 3’üne sosyal mesafeyi ihlalden, 20 yaşından küçük 2 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesti.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,sokağa çıkma yasağı,manisa,akhisar,ceza,
695201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695201.aspx
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