Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Bağcığaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi korona virüs vakalarının fazla olması dolayısıyla karantinaya alındı.

Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla iki köyün mahallelerinde 14 günlük karantina süreci başlarken, jandarma ekipleri köye giriş çıkışları izne bağlı olarak gerçekleştiriyor. İki köyün mahallelerinde sessizlik hakim oldu.