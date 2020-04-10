Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da ikamet eden üç buçuk yaşındaki lösemi hastası Kuzey Şengezer’in hayatta kalması için doktorlar ilik nakli olması gerektiğini söyledi. Küçük çocuğa umut ise Yunanistan’dan geldi. Ancak buradaki ilik, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılmasının ardından getirilemedi. Bunun üzerine çocuğa naklin, iliği yüzde 70 uyumlu babası Gürcan Şengezer’den yapılması kararlaştırıldı. Evladının sağlığına kavuşacağı günü hayal ederken naklin koronavirüs engeline takıldığını aktaran anne Özgül Şengezer “Hastanedeyiz, gerim sayım başladı. Her şey yolunda giderse 14 gün sonra nakil olacak. Ancak çok riskli. Oğlum, yüzde 100 uyumlu bir donör bulunamadığı için yüzde 70 uyumlu babasından nakil olacak. Gönlüm isterdi ki yüzde 100 uyumlu bir donör olsun. Ama kısmet olmadı. İnşallah her şey yolunda gider. Tek ümidimiz buradan sağ salim çıkmak" dedi. Çocuk Sağlığı ve Pediyatrik Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen de “Yunanistan’daki kök hücreyi getirmek için çok uğraştık. Sağlık Bakanlığı’ndan izin aldık. Fakat vericinin virüse yakalanma ihtimali olduğu için vazgeçmek zorunda kaldık” diye konuştu.