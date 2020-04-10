Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle köyünde ikamet eden bir kişinin yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede yapılan korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından köy karantinaya alındı. Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu köyü 14 günlüğüne giriş çıkışlara kapatırken, köye sadece zorunlu ihtiyaç malzemeleri alınıyor