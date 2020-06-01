Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Koronavirüs, bütün dünyanın her bir alışkanlığını baştan sona değiştirdi. 'Olmazsa olmaz' dediğimiz şeylerin pekâlâ olabildiğini gördük; yani vazgeçemediklerimizden vazgeçip, yeni vazgeçilmezleri kattık hayatımıza... Salgın yüzünden eve kapandığımız ilk günlerden itibaren en çok sağlığımızdan korktuk. Yemeğe, ekmeğe dadandık. Kilolar alıp spor çalışmalarına başladık. 11 Mart 2020'de ilk vakanın tespitinin ardından kapandığımız evlerimizde piskolojimizi bozduk, düzelttik, yeni hedefler belirledik, yeni yemekler öğrendik, hayatımızdaki şeylerin önem sıralarını değiştirdik... Tarihte bütün dünyanın hep birlikte yakalandığı ilk kriz olan bu virüsten önce, hiçbir kriz kadınların giyim ve kozmetik alışverişlerini azaltma gücünü gösterememişti, bu virüs bunu da başardı.

Peki, bu süreçte neler ne kadar değişti? Neler yaptık, nelere baktık? Evet, hepimiz ne yaptığımızın farkındayız da, herkes neler yapmış, bir de onlara bakalım dilerseniz... Bu baktığımız araştırma 'KızlarSoruyor' uygulaması tarafından yapıldı ve paylaşıldı. İşte sonuçlar...

¥ İnternette alışveriş ve güzellik aramaları azaldı, sağlık ve yemek soruları zirve yaptı.

¥ Kadınlar erkeklerin tam 1,5 katı kadar soru sordu.

¥ Kozmetik ürünü yerine evde cilt bakım önerileri öne çıktı.

¥ İlk haftalardaki endişe videoları ve paylaşımları, daha sonra yerine 'geçecek' dozlu pozitif paylaşımlara bıraktı.

¥ Eğlence ve süreci gülmece konusu yapan paylaşımlar ise son dönemin en fazla artanları.

¥ İnternetten alışveriş yapan yaş aralığı 25-35 arasında yoğunluktayken, bu dönemde yaş sınırı 65'e kadar ulaştı.

¥ Eğlenceli yarışmalar, 'bugün yapılacaklar' listeleri yayınlandı, bu bilgiler paylaşıldı.

¥ Kadın internet kullanıcıları donanımlarını artırmak için daha fazla desteğe ihtiyaç duydu, paylaşıma daha fazla açık oldu.

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Bunu söylemeyen yok herhâlde. Kullanıcıların yüzde 49'u da buna gönülden inanıyor, yeni normalde toplu alışkanlıkların değişeceğini dile getiriyor. Katılımcıların yüzde 33'ü 'bir süre sonra her şey unutulacak' diyerek iyimser bir tutum izlerken, yüzde 18'i de 'yeni normal' dediğimiz dönemin bize iyi geleceğine inanıyor.

HER KESİM ONLINE ALIŞVERİŞE ALIŞTI

Kargocular ve online alışveriş olmasaydı ne yapardık? Eskiden 25-35 yaş arasının kullandığı online alışverişte, salgın sonrası 65 yaş üstü de oldukça etkin rol oynadı. Özellikle evden çıkışları kısıtlananlar sebzesini, sütünü, ekmeğini bile internetten aldı. Bu alışkanlığın uzun süre devam edeceği de kesinleşmiş oldu.

MARKALARIN BAĞIŞI BÜYÜK YANKI BULDU

Salgının ilk günlerinde şirketlerin dayanışma için yaptığı bağışlar büyük yankı buldu. Sağlık çalışanına kahve götüren, yemek ikram eden şirket, kapısını açan otel, işi olmamasına rağmen maske ve siperlik üreten şirket büyük yankı buldu. 'Ben' değil 'biz' diyen şirketlerin marka tercihinde öne çıkacağı da kesinleşmiş oldu.

SAÇ KESMEYİ İNTERTTE SORDUK

Bu dönemde her konuda uzman aradık. Sağlık, doğal güzellik, bahçe bakımı ve hatta kendi kendine saç kesme de internette en çok arananların başında geldi. ‘Kızlarsoruyor’ uygulamasında da en fazla sorulan sorular arasında yer aldı. Kuaförlerin açılma kararıyla kadın-erkek demeden herkes derin nefes aldı.