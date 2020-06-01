Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Uzun saçta şekle bile gerek kalmadan sadece bakım ürünleri ile sağlıklı görünüm sağlayarak doğal kullanmak mümkün. Morfose yetkilileri, bu yılın saç modasına ilişkin detayları paylaşırken, evde yapılacak uygulamalar hakkında da bilgi veriyor.

80'LERİN MODELLERİ

Bu yıl birçok alanda olduğu gibi 80'ler moda. Kabarık, bukleli ve hacimli saçlar karşımıza çıkıyor. İnce telliler için saç maşası kullanılarak kabarık saçlar elde edilebilir. Saç köpüğü ile desteklemek kalıcılığı artıracaktır.

ISLAK GÖRÜNÜM

2020 yılında da ıslak görünümlü saç modası devam ediyor. Hafif maskülen, doğal görünen bu saç modelini uygulamak, uygun şekillendirici ile mümkün olabiliyor.

KÂKÜL TRENDİ

Bu saç modelini kadınlar uzun süredir saçlarına uyguluyor. Yüzün daha ince ve küçük görünmesine de yardımcı olan bu model kadınların vazgeçilmezi. Hatta kâhül görünümlü postişler de var.

DOĞAL DALGA

Evde doğal dalga çok kolay. Maşa kullanmak istemezseniz, bigudilerle birkaç saatte dalga mümkün. Ya da hafif nemliyken yine köpük yardımı ile saça masaj yaparak doğal dalga sağlanabiliyor.

