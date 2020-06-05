Sarıyer Tüneli'nde bir araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Tünel girişi trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri araca müdahale ediyor.
Sarıyer Tüneli'nde araç yangını
05.06.2020 - 16:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıyer Tüneli'nde bir araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Tünel girişi trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri araca müdahale ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : sarıyer tüneli,yangın,
709110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/709110.aspx
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