Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca 29 Haziran 2020 tarihinde Tunceli-Ovacık Kırsalında başlatılan 'Şehit J.Uzm.Çvş. Caner Erden-954' operasyonu kapsamında, 1 adet EYP düzeneği, 12 adet büyük pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 adet elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
Tunceli kırsalında EYP düzeneği ele geçirildi
01.07.2020 - 09:32 | Son Güncelleme: 01.07.2020 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet EYP düzeneği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca 29 Haziran 2020 tarihinde Tunceli-Ovacık Kırsalında başlatılan 'Şehit J.Uzm.Çvş. Caner Erden-954' operasyonu kapsamında, 1 adet EYP düzeneği, 12 adet büyük pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 adet elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirilmiştir" denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : eyp,
714840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714840.aspx
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