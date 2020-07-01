Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca 29 Haziran 2020 tarihinde Tunceli-Ovacık Kırsalında başlatılan 'Şehit J.Uzm.Çvş. Caner Erden-954' operasyonu kapsamında, 1 adet EYP düzeneği, 12 adet büyük pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 adet elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.