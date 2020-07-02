Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Gölü’nde pazartesi günü facia yaşandı. Kaçak göçmen taşıyan bir tekne, Tuşba ilçesindeki Çarpanak adası yakınlarında battı. Bir muhtar tarafından yapılan ihbar sonrası bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Şu ana kadar sudan altı yabancı uyruklu kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Dün sabah saatlerinde Van’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tekneyle göl yüzeyinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Soylu “Tekneyi Medeni ve Servet Aktaş kardeşler kullanıyormuş. Kardeşlerden Medeni Aktaş yüzerek kurtulmayı başarmış, ailesini arayıp durumu anlatmış. Telefon sinyallerini takip ederek şahsı bir çiftlikte yakaladık. Çelişkili ifadeler verdi. Sanırım teknenin içinde 55-60 civarında kaçak göçmen var” dedi. Arama çalışmalarına Row cihazı (su altı görüntüleme) ile devam edildiğini belirten Soylu “Row cihazı 140 metre kadar aşağıya indi. Bir takım karartılar görüyor ama buradan görüldüğü gibi değil. Gölün içi hareketli ve dalgalı. Sahil Güvenlik’ten bir ROW cihazı daha istedik. O da yakın zamanda gelecek ve mümkün olduğunca farklı cihazlarla farklı yerlerde aramaya devam edeceğiz” diye konuştu. “Ciddi bir göç baskısıyla karşı karşıyayız” diyen Süleyman Soylu, sözlerini şöyle tamamladı: 2017’de 175 bin, 2018’de 268 bin, geçen yıl da 454 bin kaçak göçmen yakaladık. Salgın olmasına rağmen Afganistan, Pakistan, İran ve Afrika’dan, sadece Van iline bu yıl, 21 bin potansiyel göçmen baskısı oldu. Bu az bir rakam değil. Çocukların, kadınların, yaşlıların hayatını kaybetmelerini hiç kendine dert etmeyen bir Batı’yla, bir dünyayla karşı karşıyayız.