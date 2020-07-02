Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın sabah saatlerinde Başakşehir Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yürüyüş bandı yapan fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.



2 bin 500 metre kare alan üzerine kurulu fabrikadan çıkan siyah dumanı gören bekçi durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Bağcılar, Bakırköy, Zeytinburnu ve Sultangazi itfaiye grup amirliklerinden ekipler sevk edildi.



Siyah duman gökyüzünü kapladı



İlk belirlemelere göre her hangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Başakşehir Kaymakamlığından fabrika yangınına ilişkin açıklama

Başakşehir Kaymakamlığı, konveyör bant ve kayış üretimi yapan fabrikada çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İtfaiye Komuta Merkezi’nden alınan bilgiye göre; Başakşehir ilçemize bağlı Kayaşehir Mahallesi, İstiklal Caddesi No:422’de konveyör bant ve kayış üretimi yapan bir fabrikada, saat 05:13’te henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Olay yerine, itfaiye, 112 ve polis sevk edilmiştir.



Yangına Başakşehir ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri; 32 araç, 80 personel ile müdahale etmektedir. Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir.



Fabrika’da çalışan kimse olmadığı tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır."