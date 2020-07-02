Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’de faaliyet gösteren firma, pandemi sürecinde vatandaşların kullanması zorunlu olduğu ve sıcak yaz aylarında vatandaşların kullanmakta zorluk çektiği bez maskeye alternatif olarak ağız siperliği geliştirdi. Buğu yapmama özelliği bulunan ve hafifliği ile kullanımı kolay olan ağız siperliği yoğun talep görüyor.

Firma yöneticisi Samet Adıgüzel, yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye ve dünya halkı için yeni bir ürün tasarladık. Bu pandemi sürecinde görmüş olduğumuz en büyük eksikliklerden olan ve insanların rahat kullanımı için bu kullanmış olduğumuz ağız siperliğini tasarladık. Burada şöyle bir ihtiyaç hasıl olduğunu gördük. İnsanların bez maskeleri sıcak dönemlerde normal taktığını görmedik. Buna alternatif olarak insanların bu maskeleri çene altlarında ve boğazlarında tuttuğunun farkına vardık. Bu ürünlerin gerçekten kullanımı çok zor ama ülkemizde ve dünyada bir korona süreci var. Bu tür koruyucu malzemelerin olması gerekiyor. Bizde bez maskeye alternatif olarak bu ağız siperliğini tasarladık. Sürekli maske takma zorunluluğu olan yerlerde çalışan insanların daha rahat hizmet verebilmeleri için, daha rahat nefes alabilmeleri için böyle bir ürün tasarlamış olduk. Burada ciddi bir Ar-Ge çalışması yaptık. Ürünü hem insanların rahat kullanması için hem de daha sağlıklı olabilmeleri için Ar-Ge’de bulunduk. Burada tasarladığımız ürünün camında antifog özelliği olduğu için buğu yapmama özelliğine sahiptir. Ürünümüz birçok bez maskeye alternatif olduğu için çok hafif bir şekilde tasarladık. Ürünümüzü birçok insanın çene yapısına uygun olacak şekilde tasarladık” ifadelerini kullandı.