Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumla Mahallesi 12. durakta meydana gelen olayda Ç.P. isimli kadın bilinmeyen bir sebeple oturduğu daireyi ateşe verdi.

Yangına itfaiye ve bölgede bulunan polis ekipleri anında müdahalede bulunurken, bazı polisler de itfaiye aracının üzerine çıkarak söndürme çalışmasına yardımcı oldu.

Kendi dairesini ateşe veren kadın dumandan etkilenerek 112 acil ambulansı tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan kadın gözaltına alındı.

Yangında binadaki vatandaşlar da tahliye edilirken, daire kullanılamaz hale geldi.

Polis yangın ile alakalı soruşturma başlattı.