İhbar sonrası polis ekipleri, kadının yaşadığı Meydan Mahallesi Behdioğlu Sokak'taki apartman dairesine gitti. İçeriden imdat ve çığlık seslerini duyan polisler, zile bastı ancak açan olmadı. İçeri çilingir yardımıyla giren ekipleri, eşine şiddet uygulayan M.H.K'yi (40) etkisiz hâle getirerek gözaltına aldı. Vücudunda darp izleri olan Kübra K. ve çocukları Esma N.K. (8), Cemal E.K. (10) dışarı çıkarıldı. Eşiyle 16 yıldır evli olduğunu belirten Kübra K. “Üç çocuğum var. Kocam sürekli alkol alıyor ve her gün beni dövüyor” dedi.
Karısını boğarken polise yakalandı
04.07.2020 - 03:17 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 03:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’da dün sabah 155’i arayan Kübra K. (35), eşinin kendisini boğarak öldürmeye çalıştığını söyledi.
Etiketler : kütahya,kadına şiddet,
715508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715508.aspx
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