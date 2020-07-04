Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhbar sonrası polis ekipleri, kadının yaşadığı Meydan Mahallesi Behdioğlu Sokak'taki apartman dairesine gitti. İçeriden imdat ve çığlık seslerini duyan polisler, zile bastı ancak açan olmadı. İçeri çilingir yardımıyla giren ekipleri, eşine şiddet uygulayan M.H.K'yi (40) etkisiz hâle getirerek gözaltına aldı. Vücudunda darp izleri olan Kübra K. ve çocukları Esma N.K. (8), Cemal E.K. (10) dışarı çıkarıldı. Eşiyle 16 yıldır evli olduğunu belirten Kübra K. “Üç çocuğum var. Kocam sürekli alkol alıyor ve her gün beni dövüyor” dedi.