Edinilen bilgiye göre, Kastamonu merkeze bağlı Ömerli köyünde ıhlamur toplamak için ağaca çıkan 65 yaşındaki Ahmet Demir, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Ahmet Demir, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
06.07.2020 - 17:35 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’da ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : ağaçtan düşen adam,
716105 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716105.aspx
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