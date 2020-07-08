Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin tarihî Gelibolu Yarımadası’nda önceki gün meydana gelen orman yangını yerleşim yerlerine metreler kala kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakarı Bekir Pakdemirli, 450 hektarlık alanın yangından etkilendiğini bildirdi. Söndürme çalışmalarını yerinde yöneten Pakdemirli, "20 helikopter, iki uçak, 118 arazöz ve 510 personel ile alevlere müdahale ettik. Yerleşim yerleriyle ilgili risk ortadan kalktı. Can kaybı olmaması sevindirici. 50 ila 70 kilometre rüzgârla gün boyu mücadele ettik. Geçen yıl ve bu yıl karşılaştırmalarına bakarsak çok daha fazla yangın var ancak daha az alan yandı. Tarım ve hasat yapılan arazilerde de hasarlar var. Yangından etkilenen çoğu alan orman köyleri olduğu için teşkilatımız tarafından köylülerimize tarımla ilgili hasarlarını bir nebze de olsa karşılamak için belirli miktar fon tahsis edeceğiz” dedi. Öte yandan alevler arasında kalmaktan son anda kurtulan Kumköy'de günün ağarmasıyla ortaya çıkan manzara ürküttü. Yangın sebebiyle köy mezarlığının büyük bölümünün küle döndüğü görüldü. U. Yaşar Yüce - Abdullah Çibir - Fatih Çapkın ÇANAKKALE İHA

İHA koordinat verdi, ekipler söndürdü

Sınır ötesi operasyonlarda büyük başarı sağlayan Türk İHA'ları ilk defa Gelibolu'daki yangında görev aldı. İHA'lar verdikleri koordinatlar sayesinde yangının yer ekipleri tarafından büyümeden söndürülmesine yardımcı oldu. Alınan bilgi ve termal droneların desteğiyle yangın bölgesine sevk ve idare işlemlerinde nokta atışı yapıldı. İHA



26 yıl önce de aynı korkuyu yaşadık

1994 yılının Temmuz ayında aynı bölgede çıkan yangında 4 bin 49 hektar alan zarar görmüş ve dönemin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe şehit olmuştu. Önceki gün yaşanan yangın bölge sakıinlerini 26 sene öncesine götürdü. Nurten Kayalar “O yangın da aynı buna benziyordu. Çok ağlamıştım dün de ağladım" dedi. Şükrü Engin ise “Alevler evimize gelecek sanmıştık. Aynı hislerimiz canlandı” şeklinde konuştu.