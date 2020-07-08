Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den İstanbul valiliğinden peş peşe sağanak uyarıları geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu) ve Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri) yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri kullanılarak vatandaşlara kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valiliğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri kullanılarak yapılan açıklamada, Anadolu Yakasının doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; yarın (8 Temmuz) sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İstanbul’da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İstanbul’da tahmin edilen sıcaklıklar: 8 Temmuz- Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 28 derece, 9 Temmuz- Parçalı Bulutlu; en düşük 21, en yüksek 30 derece, 10 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 29 derece, 11 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 23, en yüksek 31 derece, 12 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 32 derece.”



Doğu Karadeniz'de de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca Giresun, Ordu ve Trabzon'da yerel olarak kuvvetli, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Perşembe günü de Rize'de yerel olarak şiddetli, Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer aşırı sağanak öngörülüyor. Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.